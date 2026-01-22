Aumentan los incendios forestales en Boyacá

Varios municipios están en alerta por altas temperaturas y riesgo de conflagraciones forestales.

Boyacá

El departamento de Boyacá enfrenta un nuevo incremento de incendios forestales en medio de la actual temporada seca. Así lo confirmó el director de Gestión del Riesgo Departamental, Julián Andrés Hernández, quien advirtió que en los últimos días se han registrado varios eventos en diferentes municipios del territorio.

“El comportamiento climático ha sido complejo. Entre el 15 de diciembre y el 5 de enero atendimos cerca de 31 incendios, y solo en la última semana ya se han presentado al menos seis nuevos casos en municipios como Sogamoso, Iza, Firavitoba y Viracachá”, explicó.

El director señaló que, aunque a comienzos de enero las lluvias ayudaron a disminuir la ocurrencia de emergencias, el aumento de las temperaturas volvió a elevar el riesgo de conflagraciones.

De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, varios municipios del departamento se encuentran actualmente en alerta naranja, amarilla y roja por alta probabilidad de incendios forestales, debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja humedad en los suelos.

En alerta amarilla.

Covarachía, Cubará, Duitama, El Cocuy, Guacamayas, Soatá, Sotaquirá y Tipacoque, territorios que deben reforzar las labores de vigilancia y prevención.

En alerta naranja.

Belén, Betéitiva, Boavita, Cerinza, Chiscas, Sogamoso, Soatá, Susacón, Tutazá, Paz de Río y La Uvita, donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales.

En alerta roja

Se reportan zonas específicas de Cubará y Puerto Boyacá, aunque hasta el momento no se han registrado incendios activos en esos sectores.

El director de Gestión del Riesgo hizo un llamado urgente a los alcaldes y alcaldesas del departamento para que mantengan activos los convenios con los cuerpos de bomberos, recordando que actualmente solo 21 de los 123 municipios cuentan con estos acuerdos formalizados.

“Es fundamental que los municipios tengan sus convenios bomberiles vigentes. Aunque siempre prima la atención de las emergencias y el bien común, la falta de estos acuerdos dificulta la respuesta oportuna en varios territorios”, advirtió.