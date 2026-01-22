Ataque sicarial en Los Patios deja un muerto y un herido. / Foto: Cortesía Notipatios.

Norte de Santander.

En un nuevo hecho de violencia registrado en el área metropolitana, una persona murió y otra resultó herida tras un ataque sicarial ocurrido hacia las 8:00 de la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, en un escenario deportivo ubicado en la avenida 5 con calle 34, en el barrio La Sabana, en el municipio de Los Patios.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban observando un partido de fútbol cuando fueron abordadas por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra y luego huyeron del lugar.

En el ataque resultaron heridos Jean Carlos Herrera García y Darío Andrés Rodríguez. Ambos fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales; sin embargo, Herrera García falleció posteriormente en la clínica Samaritana debido a la gravedad de las heridas.

Entre tanto, Rodríguez fue llevado al hospital de Los Patios, donde recibe atención médica por lesiones en las extremidades y, según el reporte médico, no reviste gravedad.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido los móviles del ataque. La Policía Metropolitana de Cúcuta fue alertada sobre lo sucedido, llegó al sitio, acordonó la escena y adelantó las primeras diligencias judiciales.

El caso quedó en manos de los investigadores, quienes adelantan labores de recolección de información y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de identificar a los responsables de este hecho que vuelve a generar preocupación entre los habitantes del municipio.