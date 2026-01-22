Alcaldía de Cartagena refuerza control a propaganda electoral dispuesta de forma ilegal en la ciudad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano y de la Secretaría del Interior, reiteró a candidatos, partidos políticos, movimientos y campañas las normas vigentes para la instalación de propaganda electoral en el Distrito de Cartagena M, establecidas en el Decreto 012 del 13 de enero de 2026, en el marco de las elecciones de Presidencia de la República y Congreso que se desarrollarán durante el año 2026.

Desde la administración distrital se recordó que toda publicidad exterior visual de carácter político debe estar previamente registrada ante la Dirección de Control Urbano. La instalación de propaganda sin el respectivo registro dará lugar al retiro inmediato del material y podrá acarrear sanciones económicas, conforme a la normativa vigente.

El decreto también establece la prohibición expresa de instalar propaganda electoral en parques, plazas, iglesias, instituciones educativas, hospitales, postes, separadores viales, señales de tránsito y en zonas cercanas a los puestos de votación, hasta 50 metros de distancia. El incumplimiento de estas disposiciones podrá generar multas de hasta cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción y del área ocupada.

Así mismo, una vez finalizado el proceso electoral, las campañas deberán retirar toda la propaganda instalada en el espacio público en un plazo máximo de cinco (5) días, con el objetivo de preservar el orden urbano y evitar afectaciones al entorno visual de la ciudad.

“El respeto por las normas de propaganda electoral es fundamental para garantizar el orden, la equidad entre las campañas y el cuidado del espacio público. Desde la Dirección de Control Urbano invitamos a todos los candidatos, partidos y campañas a cumplir lo establecido en el Decreto 012 de 2026, evitando sanciones y contribuyendo a una Cartagena organizada y respetuosa del entorno urbano”, señaló Emilio Molina, director de Control Urbano.

El Decreto completo, junto con los requisitos, lineamientos y canales de atención, se encuentra disponible en las redes sociales y canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena.