Alcaldesa de Duitama se reunió con la ANI y Findeter para identificar riesgos en la red férrea

La alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal, lideró una visita técnica a todos los puntos de la línea férrea del municipio, junto con representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) / Foto: Alcaldía de Duitama.

Duitama

Tras el fallecimiento de Jessica Milena Guimbuel Barbosa quien el 17 de enero de 2026 se encontraba con su familia en su carro particular y fue impactada por una plataforma ferroviaria que se desprendió en la estación férrea de Duitama, las autoridades se reunieron para investigar lo sucedido y tomar medidas.

La alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal Mejía anunció que, “en cumplimiento de los compromisos adquiridos y con un objetivo claro de proteger la vida y la seguridad de los duitamenses convocamos y lideramos la visita técnica a todos los puntos de la línea férrea del municipio”.

Al encuentro asistieron funcionarios de la administración municipal y el acompañamiento técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura, Findeter, el Consorcio Ferreobelen C&E y la interventoría.

La mandataria anunció algunos avances para prevenir nuevos accidentes que puedan significar un riesgo para la comunidad.

“Como resultado, se levantó el acta correspondiente y se avanzó en la identificación de riesgos y acciones necesarias para fortalecer la seguridad en estos puntos estratégicos de la ciudad”.

En el accidente del 17 de enero falleció Jessica Milena Guimbuel Barbosa una mujer de 26 años quien estaba en embarazo y resultaron heridos su hijo de 5 años, su esposo, Julio Alberto Pedraza Gómez y un operario del ferrocarril.