Afinia entrega dos megaviveros en Bolívar con capacidad para producir 50 mil plántulas al año

Con el propósito de avanzar en su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno, Afinia, filial del Grupo EPM, entregó e inauguró dos megaviveros autosostenibles en el departamento de Bolívar: uno en Loma de Arena, corregimiento de Santa Catalina, y otro en Las Piedras, corregimiento de San Estanislao de Kostka.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas estructuras ambientales construidas por Afinia, hacen parte del cumplimiento responsable de sus obligaciones de compensación ambiental y fueron entregadas a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique, en un acto que contó con la presencia su director, Ángelo Bacci Hernández; la secretaria de desarrollo económico de Bolívar, Angélica Villalba; autoridades municipales, y líderes de organizaciones comunitarias.

Los Megaviveros cuentan con zonas de germinación, acopio de materiales y reservorios de agua, además de estructuras bioclimáticas desmontables, diseñadas para adaptarse a las condiciones climáticas del Caribe, favoreciendo la ventilación y garantizando una adecuada protección solar. Asimismo, incorporan sistemas de energía solar fotovoltaica que abastecen los equipos internos y disminuyen la dependencia de la red eléctrica convencional.

Cada espacio tiene capacidad para producir más de 25.000 plántulas anuales entre especies maderables y frutales seleccionadas según las necesidades ambientales del territorio. Este aporte fortalece directamente los procesos de restauración ecológica, recuperación de ecosistemas y conservación de la biodiversidad.

Las plántulas se podrán destinar a proyectos de reforestación, iniciativas de infraestructura verde en zonas urbanas y rurales —incluidas aquellas promovidas por la comunidad—, procesos de educación ambiental y emprendimientos locales liderados por las organizaciones que administrarán los Megaviveros.

Para el gerente general de Afinia, Ricardo José Arango, “más allá de su función productiva, estos Megaviveros se consolidan como espacios comunitarios y educativos que integran a instituciones educativas, organizaciones locales y líderes sociales, fortaleciendo capacidades técnicas y generando apropiación territorial”.

Arango destacó además que, antes de la entrega, Afinia desarrolló en octubre de 2025 un ciclo de formación dirigido a las organizaciones anfitrionas y que la compañía continúa brindando acompañamiento técnico para asegurar la operación eficiente y la sostenibilidad de estos espacios.

Megavivero en Loma de Arena: fortalecimiento comunitario

En Loma de Arena, municipio de Santa Catalina, Cardique asignó la administración del Megavivero a la Federación de Pescadores y Agricultores Afrodescendientes de Loma de Arena (FEPESAAL), organización con amplio arraigo territorial y reconocida trayectoria en proyectos de economía azul y gestión sostenible de ecosistemas costeros y ribereños.

FEPESAAL participó activamente en todo el proceso de desarrollo del proyecto, aportando conocimiento local y acompañando la definición de su ubicación, requerimientos y operación futura. Se espera que las plántulas producidas apoyen la restauración de manglares, zonas ribereñas y sistemas productivos, fortaleciendo encadenamientos económicos locales y promoviendo prácticas ambientales responsables entre pescadores y agricultores.

Megavivero en San Estanislao de Kostka: educación ambiental para el futuro

En San Estanislao de Kostka, se delegó la administración del Megavivero a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Las Piedras, que podrá integrarlo como herramienta pedagógica para fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Docentes y estudiantes participaron en las jornadas de formación impartidas por Afinia. La institución también impulsa iniciativas educativas orientadas a la sostenibilidad, apoyadas en estrategias innovadoras y herramientas digitales que fortalecen la formación agropecuaria y su conexión con la protección del ambiente.

Compromiso ambiental permanente

Con esta entrega, Afinia reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones legales y ambientales, el desarrollo sostenible del territorio y la construcción colaborativa de soluciones. Todo ello en coherencia con sus valores corporativos de responsabilidad, transparencia y cuidado del entorno.