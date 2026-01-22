3 de cada 10 habitantes del Catatumbo están en situación de necesidad extrema: OCHA

En 2025, el Catatumbo se convirtió en el principal epicentro del desplazamiento forzado en Colombia durante el último año dada las confrontaciones entre grupos ilegales.

Esta región, según OCHA concentra más del 89% del total nacional, y solo en el primer semestre más de 69.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, un aumento del 482% frente a 2024, uno de los desplazamientos masivos más graves de la última década.

Detrás de estas cifras hay comunidades indígenas, mujeres, niñas y niños que hoy reducen sus comidas o venden lo poco que tienen para sobrevivir.

Según OCHA, 3 de cada 10 habitantes del Catatumbo —113.000 personas— están en situación de necesidad extrema en esa región de Norte de Santander.

Ante esta crisis, Acción contra el Hambre ha mantenido una presencia activa en los territorios más afectados y de difícil acceso.

Solo en 2025, se ha apoyado a más de 48.000 personas con alimentos, agua potable, atención en salud y kits de emergencia.

Asimismo, más de 7.000 atenciones médico-nutricionales, 36.000 personas con acceso a agua segura y cientos de familias desplazadas que hoy cuentan con condiciones mínimas para proteger su vida y su salud.