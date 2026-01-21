Un vehículo cayó desde el tercer piso de un parqueadero en la ciudad de Manizales

Manizales

Finalizando la tarde de hoy, la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales recibió la notificación sobre un incidente ocurrido en el edificio Montevedra, ubicado sobre la avenida Kevin Ángel, donde un vehículo cayó desde la zona de parqueadero desde un tercer piso.

De manera inmediata se activó el despliegue operativo interinstitucional con la participación del Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, el Grupo Especial de Rescate (GER), la Defensa Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

Al llegar al sitio, los organismos de socorro identificaron que el vehículo impactó sobre otro automotor tipo Turbo que se encontraba estacionado. Afortunadamente. Se reportó una persona lesionada con heridas menores, quien conducía el vehículo desde el tercer piso del edificio. La persona fue trasladada de manera oportuna a la Clínica Santillana, donde recibe atención médica.

Las circunstancias del suceso son materia de investigación. La Secretaría de Movilidad adelanta el análisis correspondiente, en articulación con la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría del Interior, con el fin de determinar las causas que originaron el incidente.

La Administración Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a través de la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.