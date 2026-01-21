Tres hermanos menores de edad murieron junto a su madre en Tiquisio, Bolívar

Cuatro personas integrantes de una misma familia fallecieron por inhalación de monóxido de carbono en el municipio de Tiquisio en el sur de Bolívar. La madre de los menores fue identificada como Brillid Thalia Rodríguez Restrepo 29 años de edad, y los tres niños tenían 13, 10 y seis años.

De acuerdo con información preliminar, desde el lunes, la población se encontraba sin servicio de fluido eléctrico, motivo por el cual las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica para suministrar energía a la vivienda, la cual fue encendida dentro de la misma residencia.

Presuntamente las víctimas pasaron la noche mientras la planta eléctrica permanecía en funcionamiento, lo que habría ocasionado la inhalación de gases tóxicos (monóxido de carbono), provocando el fallecimiento de las cuatro personas al interior del inmueble.

La Inspección técnica fue realizada por la inspección de convivencia y paz de Tiquisio y el CTI de Magangué.