Tour Down Under 2026: Así les fue a los colombianos en la etapa 1 de la carrera

En el primer día destinado a los velocistas, el danés Tobias Lund Andresen fue el encargado de levantar los brazos como vencedor de la jornada en línea disputada con un recorrido de 120 km con salida y llegada en Tanunda.

Lund Andresen (Decathlon) ganó la partida a los dos grandes favoritos, el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) y el australiano Sam Welsford (Ineos), por lo que se llevó la etapa y se puso de líder.

Fue el estreno del danés con el maillot del Decathlon, después de un esprint en el que se impuso con un tiempo de 2h.42.41, a una media de 44,4 km/hora.

El defensor del título, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG), logró 3 segundos de bonificación en el primer esprint intermedio. Martin aprovechó esta escapada para ganar seis valiosos segundos para la clasificación general tras un comienzo muy difícil en el prólogo de Adelaida, donde fue el menos competitivo de los aspirantes a la general en el prólogo.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 1 del Turn Down Under?

Los dos colombianos participantes en esta prueba son Juan Sebastián Molano y Santiago Buitrago. Al ser una etapa hecha para sprinters, el de mejor resultado fue Molano, pues llegó en el puesto 11, aunque Buitrago no perdió tiempo.

No obstante, respecto al prólogo del día lunes, recuperaron algunas posiciones. Buitrago quedó en el puesto 64 a 18 segundos del líder Tobias Andresen. Esta misma diferencia la tiene Juan Sebastián Molano, ubicado en la casilla 78.

La segunda etapa tendrá lugar este jueves con una fracción de 148.1 kilómetros entre Norwood y Uraidla.

Será el primer gran encuentro con la montaña, pues habrá un puerto de segunda categoría y dos de primera; uno de ellos a poco menos de 13 kilómetros para la meta.