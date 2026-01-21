Senado hará debate de control político a la emergencia económica el próximo martes

La mesa directiva del Senado, liderada por el liberal Lidio García, citó a los congresistas el próximo martes 27 de enero a una sesión extraordinaria, en modalidad mixta, para adelantar el debate de control político a la emergencia económica, que solicitó hace casi un mes el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical .

A la sesión deberán asistir todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro para que rindan informe ante la plenaria del Senado por el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 y la emergencia que impone nuevos impuestos.

“Es necesario que el país conozca las motivaciones detrás de estas inéditas medidas que no solo pondrán en riesgo la estabilidad económica sino que no resolverán los problemas de caja de una Nación necesitada de un ambicioso paquete de recortes”, dijo Motoa.

El debate se había aprobado desde finales de diciembre, sin embargo, no se había podido realizar pues los ministros no habían respondido el cuestionario enviado por el Congreso, con 22 preguntas sobre la emergencia.

En su momento aseguraron que requerían al menos cinco días, según la ley, para responder. Pues, ese plazo ya se cumplió, y el martes se hará el debate en modalidad mixta.