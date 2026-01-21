Fue aprehendida nuevamente menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Usme, Bogotá

Una de las noticias que más generó consternación en Bogotá durante el primer semestre de 2025 fue el asesinato a David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años que fue reportado como desaparecido por su familia el 8 de mayor de 2025. Dos días después, el 10 de mayo, su cuerpo fue encontrado sin vida cerca del río Tunjuelito.

Desde ese momento, las autoridades comenzaron una investigación para dar con los responsables del crimen y poco a poco los detalles comenzaron a salir a la luz. El cuerpo del joven presentaba varias heridas con arma blanca, lo que confirmó que se trataba de un homicidio violento.

Tras la investigación, las autoridades identificaron como presuntos responsables del asesinato a una joven de 15 años, quien sería su exnovia, y otro adolescente de 14. Según la Fiscalía, ambos agredieron a David Esteban varias veces con una navaja hasta causarle la muerte. El joven fue llevado a través de engaños a una zona boscosa por los dos adolescentes para realizar el crimen.

Los dos responsables fueron aprehendidos por el CTI y aceptaron su responsabilidad en el asesinato. En junio de 2025, un juez penal para adolescentes sancionó con siete años de medida de internamiento a los jóvenes de 15 y 14 años.

Menor escapó del lugar donde cumplía su medida preventiva

En las últimas horas, se conoció que la menor de 15 años, quien era la exnovia de David Nocua y quien aceptó su responsabilidad en el homicidio, se escapó del lugar donde cumplía su medida preventiva. La joven estaba en un centro de reclusión bajo tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La noticia generó preocupación e indignación entre los familiares de David Nocua, quienes han exigido justicia por el joven, y entre la comunidad. Su madre pidió a las autoridades que realizaran la recaptura lo más pronto posible para evitar que la menor pudiera huir fuera de Bogotá y cumplir su condena.

Recaptura de joven involucrada en asesinato de David Nocua

Tras conocerse que la menor de 15 años había escapado, las autoridades comenzaron una búsqueda para determinar en qué lugar estaba. En ese sentido, los uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron materializar la aprehensión mediante orden judicial.

La joven fue aprehendida cuando intentaba ocultarse de las autoridades en una vivienda en la localidad de Kennedy. Según ha informado la Policía, fue dejada a disposición de un centro de internamiento preventivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.