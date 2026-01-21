Recapturan a alias El Erixon tras fugarse de un centro de detención de menores en Turbaco

En una ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, capturaron en flagrancia a ‘El Erixon’, en el sur de la ciudad.

Durante operativos de registro y control por parte de uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en el sector La Bomba del Tigre, del barrio Olaya Herrera, fue capturado ‘El Erixon’, de 18 años de edad, sobre quien pesaba una orden de captura vigente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos se remontan al año 2022, donde el hoy capturado habría participado en el presunto intento de homicidio de un sujeto en el sector Ricaurte, del barrio Olaya Herrera.

Es de anotar, que el capturado se encontraba evadido del Centro de Atención Especializado (Fundación Hogares Claret), del municipio de Turbaco, desde el día 11/11/2025, donde cumplía una sanción impuesta por un Juzgado Penal para Adolescentes de Cartagena.

Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la convivencia en nuestros barrios, a través de patrullajes constantes y el apoyo de los Frentes de Seguridad”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.