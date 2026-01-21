Qarto Aparte y Teddy & La Bandota lanzan la primera sesión en vivo de Bandota Friends

Bandota Friends es un nuevo formato audiovisual nacido en Cartagena, que reúne a artistas invitados para reinterpretar sus canciones en vivo

16 músicos en escena, con un sonido vibrante que reimagina el repertorio de cada artista invitado desde la identidad sonora de Teddy & La Bandota.

En esta primera entrega, Qarto Aparte es el artista invitado. Una emblemática banda cartagenera y pionera del tropipop en Colombia, interpretando sus éxitos como “El Cuadrito”, “El Traguito” y “Todo de ti”. Una sesión que resalta la complicidad musical, la fuerza del formato en vivo y la conexión entre dos proyectos representativos de la escena cartagenera.

Bandota Friends está respaldado por un equipo creativo que apuesta por elevar los estándares de producción audiovisual en la escena local, demostrando que desde Cartagena es posible crear contenidos musicales de alta calidad, con identidad y proyección digital.

Productores, realizadores y creativos como Yander Producer, Josué Ramírez, Kevin Rodríguez Olier, Juan Camilo Doria, Mike Bello, D-Stage y Teddy Barrera hacen parte de este equipo, aportando visión, talento y oficio a un formato que pone en valor el trabajo colectivo y la excelencia creativa.