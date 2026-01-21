Policía Nacional refuerza la seguridad de motociclistas en la Ruta 2515

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Bolívar, desarrolló una jornada de prevención vial en el kilómetro 133 – GUTAT-Calamar, dirigida a motociclistas y acompañantes que se movilizan por la Ruta 2515, con el propósito de reducir la siniestralidad y promover una movilidad segura.

Durante la actividad, los uniformados sensibilizaron a los actores viales sobre la importancia de respetar las señales y normas de tránsito, brindaron recomendaciones para prevenir siniestros viales, verificaron el uso adecuado del casco y demás elementos de protección, y socializaron la campaña “Muévete seguro, no coloques en riesgo tu vida”, como parte del compromiso institucional con la seguridad en las vías del departamento.

El Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estas acciones preventivas y afirmó: “Nuestro objetivo es proteger la vida de todos los actores viales. Estas campañas buscan generar conciencia, especialmente en los motociclistas, para que adopten conductas responsables y seguras en las vías del departamento.”

Como resultado de la jornada, 30 personas fueron sensibilizadas a través de dos campañas preventivas, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad vial y la convivencia ciudadana en el municipio de Calamar y en los corredores estratégicos del departamento.