Nueva sanción contra exalcalde de Cartagena, William Dau. La Procuraduría lo inhabilito por 10 años

La sanción obedece a presuntas irregularidades y sobrecostos en el contrato de arrendamiento de una bodega ubicada en zona de conurbación del municipio de Turbaco, donde funciona la cárcel provisional de mujeres.

Según el Ministerio Público y la Contraloría distrital, que abrió investigación en julio de 2021, el contrato se firmó con precios inflados, sin estudios de mercado claros, y habría generado un detrimento patrimonial superior a mil novecientos ochenta millones de pesos.

La actuación del ente de control se dio tras una denuncia presentada en diciembre de 2021 por el presidente de la junta de acción comunal de la urbanización Horizonte, en donde advertía las irregularidades.

Esta nueva sanción se suma a otra inhabilidad vigente de doce años, por lo que Dau no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos veintidós años.