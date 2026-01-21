Mujer apuñaleada por su pareja está en una UCI de Barranquilla / Caracol Radio

Un hecho de violencia intrafamiliar se registró en el barrio El Bosque, donde una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma cortopunzante, presuntamente por su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, quien sufrió varias heridas de gravedad: cuatro en la parte posterior del tórax y una más en el cuello. Debido a la severidad de las lesiones, fue trasladada de urgencia a la clínica San Ignacio, donde permanece en estado crítico bajo observación médica.

Un aparente ataque de celos generó la agresión

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el presunto agresor habría actuado motivado por un ataque de celos, al asegurar que encontró a su pareja en compañía de otra persona. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.

El señalado responsable, Rafael Enrique Marrugo Ayazo, fue capturado en el lugar y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde enfrentará el proceso de judicialización correspondiente. Durante el procedimiento fue incautada el arma blanca que, al parecer, fue utilizada en la agresión.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, mientras se reitera el llamado a denunciar oportunamente cualquier situación de violencia intrafamiliar y a buscar apoyo institucional antes de que los conflictos escalen a hechos lamentables.