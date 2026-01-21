Lluvias de las últimas horas generan varias afectaciones en las vías de Manizales

Manizales

Como resultado de estas lluvias, se reportó la caída de un árbol frente al Hospital Santa Sofía, sobre la avenida Centenario, situación que afectó temporalmente la movilidad en el sector. De manera inmediata se activó el protocolo de atención con el Cuerpo Oficial de Bomberos, que realizó el corte y retiro del árbol, en articulación con la Secretaría de Movilidad. Gracias a esta intervención se restablecieron las condiciones normales de tránsito en los carriles de subida y bajada, sin que se reportaran personas lesionadas.

Paralelamente, se llevó a cabo el monitoreo preventivo de quebradas, afluentes y zonas de ladera del municipio. Afortunadamente, no se registraron otras emergencias asociadas a las lluvias. Actualmente, ningún sector de la ciudad se encuentra en nivel de alerta amarilla, no obstante, las estaciones evidencian acumulados importantes de precipitación en los últimos 25 días. En el sector de Milán se reportan cerca de 180 milímetros, mientras que en la comuna Atardeceres, sector La Palma y EMAS los registros superan los 110 a 120 milímetros en el mismo periodo, información que continúa bajo seguimiento permanente.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo se hace un llamado a la comunidad para que realice labores preventivas como el mantenimiento de canales, cunetas y techos, así como la verificación de las amarras de las cubiertas, con el fin de reducir riesgos ante posibles vendavales. Cualquier novedad debe ser reportada de manera inmediata a la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Finalmente, la Administración Municipal reitera que se mantiene el trabajo constante, mediante: el programa Guardianas de la Ladera, el mantenimiento de obras de mitigación, la ejecución de nuevas intervenciones en distintos puntos de la ciudad y el seguimiento en tiempo real de las estaciones hidrometeorológicas, como parte de las acciones preventivas para proteger la vida y los bienes de los manizaleños.