La ONU dijo que la junta de paz en Gaza es “amorfa” y respaldó su labor solo en la Franja

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles a través de uno de sus portavoces que la junta de paz en Gaza es, por ahora, “amorfa”, y subrayó que la respalda “estrictamente” para su labor en la Franja.

“En cuanto a lo que hará, la junta de paz sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. La ONU tiene su Carta, cuenta con una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo”, expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.

Trump presidirá el jueves, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el acto de firma para constituir formalmente la junta, un organismo que asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unidas para resolver guerras.

Aunque esto fue concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, Haq apuntó hoy que el Consejo de Seguridad ha respaldado la junta de paz “estrictamente para la labor en Gaza” y subrayó que el organismo “sigue acatando esa resolución”.

El portavoz también aseguró que a la ONU “no le preocupan otras organizaciones” y recalcó que durante sus 80 años de existencia ha habido numerosas entidades que han coexistido con la ONU.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.