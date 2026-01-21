Hombre en San Juan Nepomuceno habría muerto tras caer en un pozo en construcción

El hecho se registró en la vereda Botijuela, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno y la víctima fue identificada como José Manuel Avilez Guzmán, de 32 años de edad.

Según el reporte de la Policía del departamento de Bolívar, se encontraba trabajando en la construcción de un pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad; “se quedó sin oxígeno y se desmayó, por lo que cayó en el fondo del pozo y posiblemente murió por inmersión”.

Al lugar llegó el cuerpo de bomberos del municipio tras el llamado de la comunidad y adelantó el rescate del cuerpo de la víctima, que tenía tres semanas de estar laborando en el lugar, de acuerdo con lo manifestado por su pareja sentimental.

Por otra parte, las autoridades indicaron que el fallecido registraba anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.