Gobernador de Bolívar inaugura obras viales en Blas de Lezo y Nelson Mandela

“Así nos lo prometió y así nos lo cumplió”. Con esa frase, cargada de emoción y gratitud, los habitantes del barrio Blas de Lezo, en Cartagena, recibieron al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, durante la inauguración de una obra vial que resulta inmensa en impacto social para la comunidad de la carrera 66, entre calles 19 y 21.

La jornada estuvo marcada por sonrisas, aplausos y el sonido inconfundible del Joe Arroyo, que acompañó la apertura oficial de una calle que durante años fue sinónimo de polvo, barro y dificultades de movilidad, y que hoy se consolida como un símbolo de dignidad, bienestar y cumplimiento institucional.

“Lo que comienza bien, termina bien. Gracias al Gobernador ahora le llamamos la calle ‘Récord’, porque se hizo en menos de un mes y quedó con excelente calidad”, expresó Manuel Meléndez, residente del sector desde hace cerca de 50 años, mientras observaba con orgullo la transformación de su cuadra.

Para los vecinos, esta obra va mucho más allá del concreto y el asfalto. Representa el final de una espera histórica y la prueba de que cuando el Estado escucha y hay voluntad política, los barrios sí pueden cambiar.

Una lucha barrial que valió la pena

Alba Noel, lideresa comunitaria, recordó que la pavimentación de esta vía fue una causa que unió al barrio durante años.

“Vea, nosotros sí dimos lata con esto”, dijo entre risas, al tiempo que reconoció que nunca perdieron la esperanza de ser escuchados. “Era solo cuestión de encontrar a un mandatario con sentido de pertenencia, que entendiera lo difícil que era transitar por aquí todos los días”.

La insistencia dio frutos. Las peticiones llegaron al despacho del gobernador, quien visitó el sector junto a su equipo y tomó la decisión de priorizar la obra.

“Nos dimos esa pelea y hoy podemos decir que valió la pena. Este pavimento, para quienes vivimos aquí, significa muchísimo. Era una necesidad urgente y hoy nuestra calidad de vida es otra”, afirmó la lideresa.

Blas de Lezo y Nelson Mandela: un cambio que se multiplica

Desde Blas de Lezo, el gobernador se desplazó al barrio Nelson Mandela, donde también lo esperaban cientos de moradores para agradecer la pavimentación de cerca de 260 metros de vía, una obra que durante años fue anhelo de toda la comunidad.

“Gobernador, aquí mucha gente falleció esperando el pavimento y otros se fueron del barrio; hoy quieren volver. En nombre de quienes luchamos por esta obra, gracias por cumplir”, expresó uno de los líderes comunitarios del sector.

Ambas entregas hacen parte del proceso de transformación social y urbana que vive Cartagena en los últimos dos años, impulsado por la Gobernación de Bolívar a través del proyecto de Mejoramiento de la Malla Vial en Cartagena, que contempla una inversión superior a 58 mil millones de pesos y beneficia a múltiples barrios de la ciudad.

Tras recorrer las vías e interactuar con las comunidades, el gobernador Yamil Arana Padauí fue enfático en señalar que estas obras marcan el inicio de un cambio real y sostenido.

“Somos conscientes de las grandes necesidades que tiene la ciudad y, paso a paso, las estamos resolviendo. Escuchar a la gente nos ha permitido sacar adelante proyectos que transforman barrios y dignifican vidas. En Cartagena, donde uno llegue, la comunidad pide pavimento porque quiere ver su barrio bonito y vivir mejor; donde no lo piden, es porque ya lo tienen”, afirmó.

Impacto social y económico

En Blas de Lezo, el proyecto permitió la pavimentación de cerca de 200 metros de vía, con un ancho de 4 metros, la construcción de andenes y bordillos, y la generación de 14 empleos directos y 5 indirectos, dinamizando la economía local durante la ejecución de la obra.

En Nelson Mandela, la intervención incluyó aproximadamente 260 metros de pavimentación, con la generación de 13 empleos directos y 7 indirectos, fortaleciendo también el empleo y el tejido social del sector.

Hoy, la llamada calle “Récord” y las nuevas vías de Nelson Mandela no solo mejoran la movilidad, sino que se consolidan como ejemplos de cómo las pequeñas obras, bien hechas y a tiempo, pueden generar grandes transformaciones en la vida de la gente.