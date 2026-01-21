Faltan cerca de 10.000 estudiantes por matricular en Huila antes del inicio del calendario escolar

Brigadas de matrícula se realizarán en los parques principales de los municipios para facilitar el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo.

A pocos días de iniciar oficialmente el calendario escolar 2026, en el Huila aún 9.809 niños, niñas y adolescentes no han sido matriculados, según el más reciente balance de la Secretaría de Educación Departamental. Ante este panorama, la Gobernación del Huila pondrá en marcha la Brigada Educativa 17 “Camino al Aprendizaje”, una estrategia para garantizar el derecho a la educación en todo el territorio.

La jornada se desarrollará desde este viernes 23 hasta el lunes 26 de enero, en los parques principales de los 35 municipios de competencia departamental, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La meta es alcanzar la cobertura proyectada de 120.257 cupos escolares para la vigencia 2026.

El secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, explicó que esta brigada es un llamado urgente a alcaldes, rectores, directivos docentes, gestores sociales y padres de familia para agilizar los procesos de matrícula, recordando que los estudiantes deben ser inscritos en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia.

De acuerdo con el área de Cobertura Educativa, liderada por Leidy Gómez Benítez, a corte del 19 de enero se reportan 110.448 estudiantes matriculados, frente a una proyección de 120.257. En 2025, el departamento cerró con 115.724 estudiantes inscritos, lo que evidencia el reto de ampliar la cobertura este año y registrar el 100 % de la matrícula en el sistema SIMAT antes del inicio de clases.

La brigada también está dirigida a jóvenes y adultos que deseen culminar su primaria o bachillerato, así como a madres comunitarias, líderes comunales y población en general. Además, se adelanta una campaña solidaria para recolectar uniformes, útiles escolares y elementos educativos que serán entregados a estudiantes de bajos recursos.

Desde el Asociación de Institutores del Huila (ADIH), su presidente Jairo Losada advirtió que, aunque la matrícula es prioritaria, persisten graves dificultades en las instituciones educativas, especialmente en Neiva. Señaló la falta de aseadoras, celadores y personal de servicios generales, así como deficiencias en infraestructura y riesgos en la operación del PAE, lo que ,según dijo, afecta los ambientes escolares y requiere inversión urgente por parte de las autoridades.