Este es el nuevo precio del pasaporte ordinario en Bolívar para el año 2026

La Gobernación de Bolívar, a través de su Oficina de Pasaportes, anunció los valores actualizados para el trámite del documento de viaje durante este 2026. Los ciudadanos que planeen salir del país deben tener en cuenta que el pasaporte ordinario (de 32 páginas y vigencia de 10 años) tiene ahora un costo total de $246.018.

Este valor se divide en dos rubros: $111.000 correspondientes a la libreta y $135.018 destinados al pago de la estampilla departamental. El proceso inicia de manera virtual mediante el agendamiento de la cita y el pago a través del portal oficial www.bolivar.gov.co, para luego acudir de forma presencial a la sede de la Gobernación en Turbaco.

Requisitos esenciales para el trámite

Para cumplir con la cita, los interesados deben presentar documentos en perfecto estado:

Mayores de edad: Cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o digital en físico) o contraseña válida.

Cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o digital en físico) o contraseña válida. Menores de edad: Copia auténtica del folio del registro civil de nacimiento. Los mayores de 7 años deben sumar su tarjeta de identidad. El menor debe ir acompañado por uno de sus padres o representante legal con su respectiva identificación.

Datos clave que debe conocer