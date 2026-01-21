Este es el nuevo precio del pasaporte ordinario en Bolívar para el año 2026
La Gobernación de Bolívar confirmó que el trámite tiene un costo de 246.018 pesos y recordó que los ciudadanos pueden obtener un descuento presentando su certificado electoral
La Gobernación de Bolívar, a través de su Oficina de Pasaportes, anunció los valores actualizados para el trámite del documento de viaje durante este 2026. Los ciudadanos que planeen salir del país deben tener en cuenta que el pasaporte ordinario (de 32 páginas y vigencia de 10 años) tiene ahora un costo total de $246.018.
Este valor se divide en dos rubros: $111.000 correspondientes a la libreta y $135.018 destinados al pago de la estampilla departamental. El proceso inicia de manera virtual mediante el agendamiento de la cita y el pago a través del portal oficial www.bolivar.gov.co, para luego acudir de forma presencial a la sede de la Gobernación en Turbaco.
Requisitos esenciales para el trámite
Para cumplir con la cita, los interesados deben presentar documentos en perfecto estado:
- Mayores de edad: Cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o digital en físico) o contraseña válida.
- Menores de edad: Copia auténtica del folio del registro civil de nacimiento. Los mayores de 7 años deben sumar su tarjeta de identidad. El menor debe ir acompañado por uno de sus padres o representante legal con su respectiva identificación.
Datos clave que debe conocer
- Descuento del 10%: Si presenta el último certificado electoral vigente, podrá obtener una rebaja en el costo del trámite.
- Entrega personalizada: El documento solo se entrega al titular (o al padre que acompañó al menor) en la sede de Turbaco. No se aceptan intermediarios.
- Plazos: Una vez expedido, el titular tiene hasta seis meses para reclamar el pasaporte. De lo contrario, el documento será anulado y devuelto al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que obligará a realizar y pagar el trámite nuevamente.
- Actualización obligatoria: Recuerde que el pasaporte debe renovarse cada vez que el ciudadano cambie de tipo de documento (de registro civil a tarjeta de identidad, o de esta a cédula).