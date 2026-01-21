En Qatar, Colombia impulsa agenda internacional para fortalecer sus capacidades de defensa

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que como parte de la agenda internacional del Gobierno de Colombia orientada a robustecer las capacidades de seguridad y ampliar la cooperación con naciones amigas, el pais participó en la DIMDEX 2026, una de las vitrinas más importantes del sector a nivel mundial.

Durante el evento, Colombia prioriza el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como la cocreación y el fortalecimiento de la industria de defensa, el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, procedimientos de ciberseguridad y capacidades en vehículos blindados, entre otros frentes clave.

En el marco de la feria, el Ministro Pedro Sánchez ha asistido a exposiciones de tecnologías marítimas, sistemas de seguridad, navegación, comunicaciones y defensa, además de participar en conferencias y paneles estratégicos con altos oficiales y expertos internacionales para analizar los desafíos actuales de la seguridad global.

Estos espacios han permitido tender puentes de cooperación técnica, explorar alianzas estratégicas y avanzar en acuerdos con la industria.

“La participación de Colombia en DIMDEX 2026 reafirma el interés del país por fortalecer su posicionamiento internacional en defensa y seguridad, diversificar cooperantes estratégicos y establecer nuevas alianzas que respondan a los retos presentes y futuros. La feria se consolida como una plataforma clave para el intercambio de capacidades, la innovación tecnológica y la cooperación internacional en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre”, aseguró el Ministerio de Defensa.

En este contexto, Colombia busca ampliar su red de socios internacionales, promoviendo esquemas de cooperación técnica, industrial y operativa que contribuyan al desarrollo de capacidades soberanas.

Como parte de la agenda, el Ministro de Defensa sostendrá reuniones con los ministros del Interior y de Defensa de Qatar y hará visitas estratégicas a puertos marítimos para conocer de primera mano las capacidades tecnológicas del país anfitrión.