El sector de carga cuestiona proyecto del Gobierno por enfoque sancionatorio en el transporte

El proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional para reforzar la supervisión del transporte abrió un debate con el sector de carga, que cuestiona el énfasis de la iniciativa y advierte que no aborda los problemas de fondo que enfrenta día a día la actividad en carretera.

La propuesta, presentada por el Ministerio de Transporte, busca actualizar normas antiguas, fortalecer el control del sector, combatir la ilegalidad y prevenir riesgos para los usuarios. Pues resalta el Gobierno que, el eje central del proyecto es la protección de la vida, a partir de una supervisión más estricta sobre la forma en que se presta el servicio de transporte en el país.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El articulado plantea ampliar las facultades de supervisión y sanción de la autoridad de transporte, reforzar el control sobre las empresas que operan en los distintos modos del sistema y cerrar vacíos frente a la informalidad. El Gobierno ha señalado que la iniciativa apunta a un enfoque más preventivo, que permita corregir fallas antes de que se traduzcan en riesgos para los usuarios.

¿Qué alerta el sector transportador ante el anuncio del proyecto?

Sin embargo, desde el gremio de carga Fedetranscarga surgieron reparos frente al enfoque del proyecto. Su presidente, Arnulfo Cuervo, aseguró que la iniciativa podría terminar afectando principalmente al transportador formal, sin atacar de fondo problemas estructurales como la inseguridad y la ilegalidad en las vías.

“Mientras el Gobierno se encarga desde lo administrativo en imponer sanciones a los prestadores del servicio de transporte, lo que no se está cuidando es uno de los elementos que hoy más aprisionan o hacen casi que inviable la actividad, y es la inseguridad en las vías del país”, añadió el presidente Cuervo.

El dirigente gremial insistió en que, mientras el Estado refuerza los controles administrativos y las sanciones, persisten hechos de violencia que hacen cada vez más compleja la operación del transporte de carga en el país.

Las cifras de inseguridad que alerta el gremio Fedetranscarga

El presidente sostiene que la inseguridad en carretera sigue siendo uno de los principales problemas del sector. Según cifras expuestas por Arnulfo Cuervo, en el último año se registraron hechos como la quema de 53 vehículos de carga, 26 secuestros de conductores, 72 retenes ilegales y 11 conductores asesinados, además de casos de piratería terrestre y vandalismo a vehículos.

Además, agregó que muchos de estos hechos no siempre son denunciados, lo que enfatiza, refleja un subregistro de la problemática y una mayor vulnerabilidad adicional y real para quienes trabajan en el transporte de carga.

Sanciones y formalidad en el centro del debate del proyecto de ley

Desde Fedetranscarga también alertan que un mayor endurecimiento del régimen sancionatorio podría generar un efecto contrario al esperado, al aumentar la presión sobre las empresas que operan dentro de la legalidad, sin atacar con la misma fuerza la informalidad y las prácticas ilegales, pues así lo aclaró el presidente.

Asimismo, hace un llamado, insiste en que una mayor supervisión no se traduce automáticamente en más seguridad si no viene acompañada de acciones concretas contra la delincuencia en las vías.

¿Qué espera entonces del proyecto?

El proyecto de ley por parte del Gobierno inicia ahora su trámite en el Congreso de la República, donde se debatirá su alcance, el equilibrio entre control y seguridad, y el impacto que podría tener tanto en los usuarios como en los diferentes sectores involucrados, ya que expresan que este proyecto involucra los diferentes modos de transporte —terrestre, férreo, fluvial, portuario y logístico—.

Mientras tanto, el sector de transporte de carga pide que la discusión legislativa no se limite a las sanciones.

“Nuestro llamado es que se atienda y que se empiece por evitar la informalidad, por sancionar a los informales y por proteger la actividad empresarial, más allá de sancionarla, porque eso la desprotege y crea un enorme temor en realizar la actividad. En ese orden de ideas, lo que tiene que hacer la superintendencia es hacer lo que haría un buen padre de familia de acuerdo; es crear las mejores condiciones para que la actividad se pueda realizar en el país sin temores ni miedos”, finalizó Cuervo, presidente de Fedetranscarga.