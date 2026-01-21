Desmantelan centro de acopio de marihuana del Bloque Central Isaías Pardo en el Huila

Autoridades incautaron 65 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en el municipio de Teruel, Huila.

En una operación conjunta contra las economías ilícitas, las autoridades desmantelaron un centro de acopio de marihuana que presuntamente pertenecía al Bloque Central Isaías Pardo, estructura Ismael Ruiz, en el departamento del Huila.

La acción se desarrolló en el municipio de Teruel, donde tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife, adscritas a la Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, realizaron un allanamiento que permitió la captura de un hombre señalado de recibir, dosificar y distribuir la sustancia alucinógena.

De acuerdo con las autoridades, la marihuana era adquirida en el departamento del Cauca y estaría destinada a abastecer mercados ilegales en municipios del norte del Huila, como parte de las rentas criminales de este grupo armado organizado.

Durante el procedimiento fueron incautados 65 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 65.000 dosis, que se encontraban almacenados en bolsas tipo ziploc, bolsas plásticas negras y una caneca plástica.