Cartagena destaca su oferta turística en la feria Fitur de Madrid, España

Consolidada como el principal destino turístico de Colombia y referente indiscutible en Sudamérica, Cartagena de Indias hace presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026. Este evento, que abre el calendario mundial de ferias especializadas, convierte a Madrid en el epicentro global para los profesionales del sector y marca la hoja de ruta para las tendencias del mercado en el nuevo año.

La participación de la ciudad se da en un momento coyuntural de auge para el turismo colombiano, destacando una potente articulación institucional. Cartagena participa de la mano de ProColombia, integrando una delegación de alto nivel liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, y el Cartagena Convention Bureau.

FITUR 2026 no solo representa la vitrina comercial más relevante para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, sino que es el escenario ideal para dinamizar la economía local. La feria permite definir nuevas líneas de trabajo, cerrar acuerdos comerciales y conectar directamente con proveedores, compradores y profesionales con alto poder de decisión.

Agenda estratégica y cooperación internacional

La agenda en Madrid trasciende la exhibición en el recinto ferial IFEMA. Previo al inicio oficial del evento, la delegación cartagenera ha gestionado encuentros de alto impacto para fortalecer los lazos comerciales con Europa.

Al respecto, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó la importancia de estas gestiones previas:

“Llegamos a Madrid con una visión clara de expansión y cooperación. Hemos iniciado nuestra agenda con un balance muy positivo tras sostener nuestro primer gran encuentro con ProColombia en el marco de la jornada ‘Encuentro Empresarial España - Colombia: Oportunidad de Negocio en el Caribe Colombiano’. Este espacio, articulado junto a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y la Embajada de Colombia en España, nos permite, previo al inicio de la feria, presentar a Cartagena no solo como destino vacacional, sino como un polo de inversión y desarrollo empresarial estratégico para el mercado europeo”.

La fuerza del empresariado cartagenero

Cartagena de Indias llega a FITUR con la delegación más numerosa del país, compuesta por 18 empresarios que representan lo mejor de la cadena de valor turística de la ciudad. Este grupo, conformado por operadores turísticos, establecimientos de alojamiento y entidades de promoción, tiene la misión de atender la exigente demanda actual, presentando una oferta renovada en segmentos de turismo vacacional, religioso, deportivo, MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) y experiencias de lujo.

La delegación empresarial está conformada por:

Tour Operadores y Agencias: INCOTUR, All Reps, AVIATUR, Contactos, Destino Colombia, Gema Tours, Incentivamos Colombia, Macondo DMC y Panamericana.

Alojamiento: EM Hotels, Faranda Hoteles, GHL, Hotel Almirante Cartagena, Hotel Isla del Encanto, Hotel Las Américas y Hoteles Estelar.

Promoción: Bureau de Cartagena y Corpoturismo Cartagena.

Gremios: Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar, Asotelca.

Con la expectativa generada por la presencia de medios de comunicación internacionales, Cartagena de Indias aprovechará esta plataforma para maximizar la visibilidad del destino, promoviendo no solo sus atractivos históricos y naturales, sino su capacidad instalada para grandes eventos y su infraestructura hotelera de talla mundial.