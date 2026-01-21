Capturados en Bolívar dos hombres con un arma de fuego cuanto intentaron evadir a la policía

Los presuntos delincuentes, de 19 y 26 años de edad, fueron capturados por el delito de porte ilegal de armas de fuego, en el corregimiento de Botón de Leiva, jurisdicción del municipio de Margarita.

El procedimiento se desarrolló cuando patrullas de vigilancia realizaban labores de control e identificación a personas y vehículos en este sector. Durante el recorrido, los uniformados observaron a dos individuos que se movilizaban en una motocicleta y que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud sospechosa e intentaron evadir el control.

Ante esta conducta, los policías les hicieron la señal de alto y lograron interceptarlos metros más adelante. En el registro personal, a uno de los capturados se le halló un arma de fuego de fabricación industrial tipo revólver, calibre 38 milímetros, marca Colt, con empuñadura plástica, además de un cartucho calibre 38 sin percutir, marca Indumil, ocultos en la pretina del pantalón.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Estos resultados son producto del trabajo permanente de nuestras patrullas en los territorios. Continuaremos fortaleciendo los controles y operativos para evitar que armas ilegales circulen en nuestras comunidades y sigan poniendo en riesgo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.” Indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional de Colombia avanza en su labor de control territorial, orientada a reducir los factores de riesgo que afectan la seguridad ciudadana, reiterando su presencia permanente en zonas urbanas y rurales del departamento de Bolívar.