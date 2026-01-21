Armada realiza relevo en la dirección de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

En una ceremonia militar presidida por el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, Comandante de la Armada de Colombia, se llevó a cabo el relevo en la Dirección de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), universidad marítima de Colombia y centro de formación de la Oficialidad naval.

El Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta asumió el cargo como nuevo Director de la ENAP, recibiendo el mando de manos del Contralmirante John Henry Ruiz Murcia, quien fue designado como Jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval de la Armada de Colombia.

Gestión del Director saliente

Durante un año al frente de la Escuela Naval de Cadetes, el Contralmirante John Henry Ruiz lideró los procesos de educación y formación integral de Cadetes y Oficiales de la Armada de Colombia, de la Marina Mercante y de profesionales del sector marítimo, fluvial y portuario, en un período significativo marcado por la conmemoración de los 90 años de actividades ininterrumpidas de la escuela naval contemporánea.

En el marco de esta celebración, se desarrollaron diversos eventos académicos, deportivos y culturales que fortalecieron el sentido de pertenencia institucional, consolidaron las tradiciones navales y promovieron espacios de integración entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad en general. Estas actividades impulsaron las funciones sustantivas de la docencia, la investigación y la proyección social, proyectando a la ENAP a nivel nacional e internacional.

Como parte del proceso permanente de modernización institucional, se realizó la botadura de la primera ballenera construida en fibra de vidrio, marcando un nuevo hito en la historia de este emblemático símbolo de la formación del Oficial Naval.

En el ámbito académico y científico, la gestión alcanzó importantes logros, entre ellos la categorización en A de los cuatro grupos de investigación por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el incremento a 28 investigadores reconocidos. Adicionalmente, se implementó la nueva modalidad de formación universitaria para futuros Oficiales Mercantes; se renovó la acreditación en alta calidad del programa de Ciencias Navales y se radicó ante el Ministerio de Educación Nacional la Maestría en Derecho del Mar y Marítimo, ampliando la oferta académica mediante convenios y trabajos colaborativos nacionales e internacionales.

Asimismo, se renovó el Convenio de Cooperación Académica con la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), lo que permitirá continuar por tres años más con la capacitación del personal vinculado a la seguridad marítima integral. A esto se sumó la firma de un convenio con la empresa Monjasa, proveedor global de combustibles marinos, que facilitará a Cadetes y estudiantes de Ciencias Náuticas realizar su tiempo de embarque obligatorio a bordo de buques mercantes en operaciones alrededor del mundo.

Durante el año 2025, bajo la dirección del Contralmirante Ruiz, la ENAP entregó al país 239 nuevos Oficiales. En el campo académico, se otorgaron 230 títulos de pregrado, 95 de posgrado y 1.946 certificados de programas de educación continuada.

A través de las herramientas tecnológicas y de simulación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para Actividades Marítimas (CIDIAM), se entrenaron 1.370 tripulantes de 19 unidades de la Armada de Colombia, así como 1.220 alumnos de la Escuela Naval de Cadetes.

Perfil del Director entrante

El Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta nació el 4 de febrero de 1975 en Bogotá. Ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en 1993 y fue escalafonado como Oficial de la Armada de Colombia con el grado de Teniente de Corbeta el 1 de junio de 1997, en la especialidad Ejecutivo Superficie.

A lo largo de sus más de 33 años de servicio, ha ocupado diversos cargos operativos y administrativos, entre ellos Jefe de División y Departamento en unidades de superficie y guardacostas; Segundo Comandante de los buques ARC Riohacha, ARC Bahía Cupica, ARC CN Rafael del Castillo y Rada, ARC José María García Toledo, ARC Buenaventura y ARC Gloria; y Comandante del buque ARC Victoria.

Asimismo, se desempeñó como Jefe del Departamento de Operaciones del Grupo de Guardacostas del Caribe y de la Fuerza Naval del Caribe; Ayudante General del Segundo Comando y del Comando de la Armada Nacional; Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Pacífico; Ayudante de la Dirección de la Escuela Naval y Comandante de Compañía en la ENAP.

En cuanto a su formación académica y militar, es Profesional en Ciencias Navales y Administrador de la Escuela Naval de Cadetes. Cuenta con especializaciones en Política y Estrategia Marítima y en Defensa y Seguridad Nacional, además de una Maestría en Dirección de Proyectos y una Maestría en Estrategia y Geopolítica.

Durante su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden de San Carlos, la Orden al Mérito Naval “Almirante Padilla” en las categorías Comendador y Oficial, y la Medalla Militar al Mérito Académico “Francisco José de Caldas” en tres ocasiones, además de distintivos de Habilidad de Guardacostas, Comando, Estado Mayor, Altos Estudios Militares y Tiempo de Embarque, entre otros