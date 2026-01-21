Alfredo Acosta Zapata, designado nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián

Fue publicada en el portal oficial de la Presidencia de la República la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata para ser nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián.

Acosta cuenta con una experiencia de más de 14 años como coordinador nacional de la ONIC, aunque no cuenta con experiencia en el sector público.

Ante esta noticia, la congresista Katherine Miranda reprochó el nombramiento por su falta de estudios técnicos, universitarios y experiencia.

Esta es la hoja de vida del nuevo ministro de la Igualdad