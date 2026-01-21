Actualidad

Alfredo Acosta Zapata, designado nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián

El nuevo ministro de la Igualdad cuenta con una experiencia de más de 14 años como coordinador nacional de la ONIC.

Alfredo Acosta Zapata. Foto: Crit Tolima

Alfredo Acosta Zapata. Foto: Crit Tolima

Fue publicada en el portal oficial de la Presidencia de la República la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata para ser nuevo ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián.

Acosta cuenta con una experiencia de más de 14 años como coordinador nacional de la ONIC, aunque no cuenta con experiencia en el sector público.

Ante esta noticia, la congresista Katherine Miranda reprochó el nombramiento por su falta de estudios técnicos, universitarios y experiencia.

Esta es la hoja de vida del nuevo ministro de la Igualdad

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad