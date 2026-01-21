Alfredo Acosta, coordinador de la Guardia Indígena, designado nuevo ministro de la Igualdad

La presidencia de la República publicó la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazando a Juan Carlos Florián.

Según se puede observar en el portal oficial, Acosta Zapata cuenta con experiencia de más de 14 años como Coordinador Nacional de la ONIC, y no cuenta con experiencia en el sector público. Solo cuenta con estudios de bachiller.

El nuevo ministro designado de la cartera de MinIgualdad fue coordinador nacional de la Guardia Indígena de la ONIC y participó en varias movilizaciones de la Minga en Colombia.

También participó en la búsqueda, en la alianza con el Ejército Nacional, de los cuatro niños indígenas personas en el Guaviare.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro le habría solicitado la renuncia a Juan Carlos Florián, del ministerio de la Igualdad y Equidad, luego de algunos cuestionamientos vinculados a la gestión y ejecución de su cartera.

Ante esta noticia, la congresista Katherine Miranda reprochó el nombramiento por su falta de estudios técnicos, universitarios y experiencia.

