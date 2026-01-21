$3.900 es el nuevo valor del pasaje de Transcaribe y estará vigente desde el 23 de enero de 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena expidió el Decreto 017 del 15 de enero de 2026, que fija la nueva tarifa al usuario del sistema de transporte masivo TransCaribe, la cual será de $3.900 y entrará en vigencia a partir del 23 de enero de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este ajuste responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad y continuidad de la operación del sistema, a partir del análisis de los costos reales que implica el traslado de los usuarios dentro de la ciudad. En la estructura tarifaria del sistema se distinguen dos conceptos: la tarifa técnica, que refleja el costo real del servicio, y la tarifa al usuario, que se define como una tarifa social, teniendo en cuenta la capacidad de pago de la población.

Dentro de la operación de TransCaribe, la canasta de costos está directamente impactada por variables macroeconómicas definidas a nivel nacional, principalmente el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el valor del combustible, que en el caso del sistema es gas natural vehicular.

Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros.

Durante la vigencia 2025, la tarifa al usuario fue de $3.400. Para el año 2026, el ajuste es de $500, lo que representa una variación del 14,7%. En la determinación de la tarifa, el aumento salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.

Para la vigencia 2026, el IPC incrementó un 5%, mientras que el salario mínimo aumentó 23%, y en el combustible se estima un aumento del 35%. No obstante, y con el propósito de mantener el carácter social de la tarifa, no se trasladó la totalidad de estos aumentos al usuario. En el cálculo final se aplicó solo un 10,58 % del incremento del salario mínimo y un 7 % del aumento del combustible, mitigando así el impacto económico para los pasajeros.