Vivienda quedó totalmente destruida por un incendio en el barrio Malabar de Manizales

Sobre las 4:20 de la mañana se registró un incendio estructural en una vivienda del barrio Malabar, situación que fue atendida de manera oportuna por el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Unidad de Gestión del Riesgo.

Foto suministrada

Tras recibir la notificación de la emergencia, se realizó el despliegue operativo por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes al llegar al lugar lograron contener el incendio y evitar su propagación a otras viviendas del sector. Como resultado del incidente, una casa dividida en dos apartamentos quedó totalmente destruida, dejando como saldo dos familias damnificadas. La primera familia está conformada por dos personas y la segunda por tres.

La Unidad de Gestión del Riesgo realizó el respectivo acompañamiento psicosocial a las familias afectadas y, durante el transcurso del día, se llevará a cabo la entrega de ayudas humanitarias de emergencia, que incluyen diferentes kits destinados a atender sus necesidades básicas.

Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas ni heridas durante el suceso. Las autoridades continúan acompañando estas familias y reiteran el compromiso de brindar atención integral ante este tipo de emergencias

