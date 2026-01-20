Un hombre en una moto arrolló a un menor y a un adulto mayor en Medellín mientras hacía piques

Medellín

Durante una práctica peligrosa conocida como hacer recorridos en una motocicleta en la llanta trasera y con la delantera completamente levantada, tres personas quedaron heridas en el nororiente de Medellín. Esta situación se registró en el carril exclusivo del Metroplus.

Según el reporte de la entidad de la alcaldía de Medellín, el siniestro se reportó en la carrera 45 con calle 78. Allí las dos personas que se movilizaban en la moto arrollaron a dos peatones que estaban en la acera, generándoles lesiones. Una de las víctimas es un menor de ocho años, quien sufrió una fractura de cadera y fue llevado a la policlínica. La otra persona afectada es un adulto mayor que tuvo fractura en una pierna llevado al Hospital La María.

Del conductor se reporta que asistió a un centro médico por sus propios medios, por lo que no se detalla el tipo de heridas causadas durante el siniestro. Mientras que de la motocicleta se pudo identificar que no cuenta con el SOAT ni la técnica mecánica.

Por ahora, la investigación avanza sobre este caso de imprudencia por parte del conductor de la moto que deja con lesiones de consideración a dos peatones.