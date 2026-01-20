Se abren inscripciones para participar en la subasta de derechos de construcción en Bogotá

Desde este martes 20 de enero se abrieron las inscripciones para participar en la subasta de certificados de derechos de construcción y desarrollo, que habilitan la ejecución de proyectos inmobiliarios en áreas declaradas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos, como la Actuación Estratégica de la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo). Los interesados podrán inscribirse hasta el 9 de febrero.

Con la subasta, Bogotá busca promover la adquisición de suelo para la consolidación de la Estructura Ecológica Principal, asegurando un equilibrio entre el crecimiento urbano y la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

En ese sentido, se ofertarán de manera anticipada los certificados que habilitan a los fondos inmobiliarios, fideicomisos de parqueo, desarrolladores, constructores y promotores la posibilidad de construir en zonas como ZIBo.

Para participar en la subasta, los fondos inmobiliarios, fideicomisos de parqueo, desarrolladores, constructores y promotores tendrán que diligenciar y presentar el formato de inscripción, dentro del cual deberán incluir la propuesta del proyecto que adelantarán.

Los interesados también deberán haber constituido y presentado una Garantía de Seriedad de la Oferta, aceptar los términos y condiciones del reglamento de la subasta y de la Convocatoria Oficial y aprobar los procesos de debida diligencia y de verificación del SARLAFT. Una vez se haya confirmado la inscripción deberán pagar por los certificados ofertados.

Se tiene previsto como fecha tentativa, que la subasta se lleve a cabo en marzo de 2026. En la página web de RenoBo los interesados podrán encontrar los documentos para consulta de quienes quieran hacer parte de este nuevo mecanismo liderado por la Alcaldía mayor, a través de las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación, y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.