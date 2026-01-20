Regreso a clases: MinEducación realiza visitas en varias regiones, ¿Cuál es su finalidad?

Recorridos del Ministerio de Educación por inicio de clases, foto de Juan Manuel Cantillo extraída de AS

Con el retorno a clases de este año, el Ministerio de Educación realizó un despliegue a nivel nacional en 23 entidades territoriales certificadas. Según información oficial, esta estrategia se desarrolla en distintas regiones del país con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con las secretarías de Educación, directivos, docentes, estudiantes y familias.

Este despliegue se materializa a través de un recorrido que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero.

La agenda está a cargo de directivos y delegados del Ministerio de Educación, quienes visitarán territorios como Norte de Santander, Antioquia, Tolima, La Guajira, Chocó, Cauca, Nariño, Meta y Vichada, entre otros. De acuerdo con la entidad, el objetivo según el ministerio es garantizar el derecho a la educación y llevar a cabo un balance sobre los retos que enfrenta actualmente la prestación del servicio educativo.

¿Dónde inició este despliegue del Ministerio de Educación?

El recorrido, orientado al fortalecimiento de la comunidad educativa, tuvo sus primeras paradas en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander. La jornada fue encabezada por la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina, y contó con el acompañamiento del gobernador del departamento, William Villamizar Laguado.

“El Ministerio, en su compromiso con las comunidades y los territorios, realiza este recorrido que nos permite dar la bienvenida a los niños, niñas y jóvenes a un nuevo año escolar, y escuchar a docentes y equipos técnicos sobre las metas, retos y desafíos de este inicio de año. Nuestra invitación es a seguir matriculando a los niños y niñas, porque ellos deben estar aprendiendo, jugando, explorando y disfrutando de la formación integral, que hoy es realidad en más de 5.300 escuelas y colegios oficiales”, comunicó la viceministra de educación Maritza Molina.

De manera paralela, el Ministerio de Educación adelanta recorridos simultáneos en varios municipios del país para acompañar el inicio del calendario escolar.

Estas visitas se realizan en departamentos como Antioquia, Arauca y Tolima, con la presencia de directivos de la entidad, quienes articulan acciones con las autoridades locales y escuchan a las comunidades educativas.

En los próximos días, el acompañamiento se extenderá a más de 20 entidades territoriales certificadas, entre ellas Bolívar, Cauca, La Guajira, Meta, Nariño y Norte de Santander.