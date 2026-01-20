¿Quién es Javier ‘Jota’ Vélez ? El colombiano ganador del Dakar Classic en la categoría H4

El piloto colombiano Javier Vélez, conocido como “Jota”, se consagró campeón del ‘Dakar Classic’ en la categoría H4, el pasado 17 de enero. Dejando en alto el nombre de Colombia y demostrando el potencial del país en el automovilismo internacional.

El Dakar Classic es una competencia paralela al Rally Dakar tradicional, pero con un enfoque distinto: mientras el Dakar prioriza completar los trayectos en el menor tiempo posible, el Classic se basa en la regularidad, la estrategia y la navegación, evitando penalizaciones por desvíos o excesos de velocidad. En esta modalidad, el trabajo en equipo y la lectura precisa de ruta son determinantes para alcanzar el podio.

A diferencia del Dakar convencional, que se divide por tipos de vehículos como motos, autos o prototipos, el Dakar Classic está organizado en cuatro categorías denominadas H1, H2, H3 y H4, siendo la H4 la de mayor velocidad promedio. Sin embargo, todos los vehículos participantes deben ser modelos fabricados hasta el año 2006, lo que reduce el uso de tecnología moderna y exige mayor destreza de los competidores.

¿Diferencias entre el Rally Dakar y el Dakar Classic?

En la edición Dakar Classic 2026 participaron 97 vehículos, entre ellos 75 automóviles y 22 camionetas, con un total de 211 competidores, incluidas 22 mujeres, representando 26 nacionalidades. Todos los pilotos estuvieron organizados en 97 equipos, según datos oficiales de la competencia.

En esta edición, Javier ‘Jota’ Vélez compitió en la categoría H4 al volante de una Toyota Land Cruiser, representando al equipo BeRacing, junto a su navegante argentino Gastón Mattarucco. La confiabilidad mecánica del vehículo y la correcta estrategia de navegación fueron claves para lograr el título en una de las categorías más exigentes del certamen.

¿En qué consiste la categoría H4?

La categoría H4 agrupa a los vehículos más rápidos del ‘Dakar Classic’, pero también a los más exigentes en términos de conducción. Al tratarse de autos antiguos, con menor asistencia tecnológica, el margen de error es mínimo. Cada equipo cuenta con un navegante, figura fundamental que guía la ruta, define el ritmo y construye la estrategia etapa por etapa.

La combinación entre velocidad, precisión y resistencia mecánica convierte a esta categoría en una de las más complejas de la competencia.

¿Quién es Javier ‘Jota’ Vélez?

Javier “Jota” Vélez es un empresario colombiano y apasionado del automovilismo. Tras varios años aplazando su incursión en el rally por compromisos personales y laborales, debutó en 2018 en el DR 40 de Argentina y el Atacama Rally de Chile, logrando podios en ambas competencias. Ese impulso lo llevó a completar la primera edición del South American Rally Race (SARR).

Su estreno en el Rally Dakar fue en 2021 en la categoría SSV, edición en la que debió abandonar, aunque logró reengancharse en modalidad Experience. En 2022 terminó en el puesto 29 de los SSV; en 2023 fue P26 en T3; en 2024, P21 en Challenger; y en 2025, junto a Mattarucco, alcanzó el P31, superando múltiples inconvenientes mecánicos.

Para el Dakar 2026, Vélez decidió dar un giro a su carrera al competir en la categoría Classic, con el objetivo de disfrutar la experiencia y luchar por un lugar en el top 10, meta que finalmente superó al consagrarse campeón.