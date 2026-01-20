Operador farmacéutico de la Nueva EPS dejó plantadas a las autoridades de salud del Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció detalles de la reunión en la que el nuevo operador farmacéutico de la Nueva EPS dejó plantados a los funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima y a los representantes de los cerca de 500 mil usuarios que tiene la entidad en el departamento.

El encuentro estaba previsto para la mañana del lunes 19 de enero en la sede de la Gobernación del Tolima, pero pese al difícil momento que se vive en Ibagué y El Espinal con la entrega de medicamentos a 200 mil usuarios, la compañía MEDIC quien fue presentado al final del 2025 como nuevo operador no llegó.

“Habíamos solicitado como autoridad que este nuevo operador farmacéutico que se presentara que es MEDIC, pero no llegó a la mesa, nosotros estamos pidiendo los sitios donde va a operar, pero no hay respuesta, tampoco conocemos la red de medicamentos que va a entrar a suplir”; dijo Katherine Rengifo.

Incierta la entrada en operación de MEDIC como nuevo operador farmacéutico

“Había un compromiso de la Nueva EPS por presentar a MEDIC, pero no llegó a la mesa, es una falta de respeto, es una indolencia lo que se está presentando, hay pacientes con cáncer que si no reciben su tratamiento es la muerte, así con otras enfermedades”, puntualizó la secretaria de Salud del Tolima.

Desde hace varias semanas usuarios en Ibagué y El Espinal han reportado que no encuentran respuesta por parte de la Nueva EPS por la ausencia en la entrega de medicamentos.

“Es un caos el que se está viviendo en la Nueva EPS, todos sabíamos que el 31 de diciembre terminaba el convenio con el operador, pero no se hizo un empalme con la nueva empresa y eso llevó a que no se entreguen medicamentos”, dijo Germán Celis, uno de los usuarios afectados.