Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Normalizado servicio de aseo en la Urbanización La Española de Cartagena

Pacaribe informa que esta ya fue atendida la situación una vez se contó con las condiciones mínimas para operar

Normalizado servicio de aseo en la Urbanización La Española de Cartagena

Normalizado servicio de aseo en la Urbanización La Española de Cartagena

La compañía realizó la recolección de los residuos acumulados, con el fin de mitigar cualquier afectación coyuntural para la comunidad y proteger las condiciones de salubridad del sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Actualmente, se está a la espera de que la administración de la urbanización avance en la solución estructural que permita garantizar la prestación continua y regular del servicio de recolección, conforme a las condiciones operativas requeridas.

Pacaribe reitera su disposición para acompañar a la comunidad y a la administración del conjunto en la búsqueda de alternativas que faciliten el manejo de la situación, dentro del marco técnico y operativo vigente, y reafirma su compromiso con la adecuada y oportuna prestación del servicio de aseo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad