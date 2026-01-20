Normalizado servicio de aseo en la Urbanización La Española de Cartagena

La compañía realizó la recolección de los residuos acumulados, con el fin de mitigar cualquier afectación coyuntural para la comunidad y proteger las condiciones de salubridad del sector.

Actualmente, se está a la espera de que la administración de la urbanización avance en la solución estructural que permita garantizar la prestación continua y regular del servicio de recolección, conforme a las condiciones operativas requeridas.

Pacaribe reitera su disposición para acompañar a la comunidad y a la administración del conjunto en la búsqueda de alternativas que faciliten el manejo de la situación, dentro del marco técnico y operativo vigente, y reafirma su compromiso con la adecuada y oportuna prestación del servicio de aseo.