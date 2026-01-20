Milei participará en la reunión de la Junta de Paz de Gaza convocada por Trump en Davos

El presidente argentino, Javier Milei, participará en una reunión de la Junta de Paz de Gaza, que ha sido convocada por Donald Trump este jueves en la ciudad suiza de Davos, en paralelo a la 56ª edición del Foro Económico Mundial de Davos.

De acuerdo con la agenda difundida por el Gobierno argentino este martes, Milei participar en dicha reunión prevista a las 10.30 hora local (9.30 GMT).

Lea también: Presidente de Emiratos Árabes Unidos aceptó incorporarse a Junta de Paz de Trump para Gaza

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo de poner fin a la violencia en la Franja.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

En los últimos días, varios Estados han ido confirmando si aceptan o rechazan la invitación. En el caso de Argentina confirmó su adhesión.

La Casa Blanca ha señalado que la Junta estará presidida por el propio Trump y contará con una junta ejecutiva integrada por figuras de su entorno político y empresarial.

Milei, uno de los principales aliados de Trump en Latinoamérica, volverá a Davos tras dos intervenciones en las que apuntó en años pasados contra el feminismo, las políticas ambientales y la comunidad LGBT+.

El miércoles, Milei saludará al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parlemin, y luego participará del ‘Country Strategy Dialogue on Argentina’, una exposición a puerta cerrada donde el presidente hablará sobre la situación económica del país frente a inversores y referentes internacionales.

Ese día también se reunirá con ejecutivos de bancos internacionales -una de las reuniones más relevantes de su agenda orientada a captar financiación del Estado argentino- y luego con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

La intervención formal de Milei en el Foro está prevista para el miércoles a las 14.45 horas GMT y, según medios locales, se prevé que el mandatario redoble las críticas contra lo que en edición anteriores del foro tildó de “virus mental de la ideología woke” y vuelva a hacer una fuerte defensa de las ideas del ultraliberalismo económico y cultural.

El año pasado el presidente argentino afirmó que “la ideología de género es abuso infantil” y asoció la homosexualidad con la pedofilia, lo que despertó protestas masivas en Buenos Aires que fueron replicadas en otras ciudades del mundo.

Le puede interesar: Lo que pasa en Gaza y lo sucedido en Japón es igual: Jiro Hamasumi, Nobel de Paz 2024

En 2024, Milei habló de “la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer”, que solo devino en “mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico”, además de poner en duda las “ideas nocivas” de quienes “sostienen que los seres humanos dañamos el planeta”.