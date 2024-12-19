Lo que pasa en Gaza y lo sucedido en Japón es igual: Jiro Hamasumi, Nobel de Paz 2024

El premio Nobel de Paz 2024 y miembro de Nihon Hidankyo, Jiro Hamasumi, estuvo en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el trabajo que adelanta su organización en la lucha contra la producción y uso de armas nucleares en el mundo.

A propósito del peligro que mantiene en alerta al mundo sobre un posible ataque nuclear, Hamasumi aseguró que el planeta tiene muchos problemas, por lo que se está en una situación en la que no se puede ver qué están haciendo los países, lo que significa que en “cualquier momento pueda volver a pasar” una situación como esas.

Situación en Gaza, ¿es similar a lo que vivió Japón en 1945?

Aunque destacó que en Gaza no se han usado armas nucleares hasta el momento, sí señaló que es la misma situación que se vivió en Japón durante 1945 con niños y mujeres siendo las víctimas.

“Lo que pasa ahora y lo que sucedió en Japón en 1945 es igual, gente que no tiene nada que ver es la víctima”, dijo.

¿Cuál es el objetivo de Nihon Hidankyo?

Esta organización fue fundada en 1956, momento en el que le hicieron una promesa al mundo: luchar por la paz, salvar a la humanidad de la crisis y que ningún país use armas nucleares.

Su relato sobre el momento en que cayeron las bombas atómicas sobre Japón

Hidankyo, uno de siete hermanos, contó que en el momento del ataque su madre se encontraba en estado de embarazo, su padre salió a trabajar y nunca volvió. Además, mencionó que ese día, su mamá llamó a sus familiares para que fueran a refugiarse a la casa, pero fallecieron.

Sobre los efectos de las bombas en su salud, destacó que nunca tuvo problemas fuertes, aunque no le gustaba montarse en buses y barcos porque se mareaba.

A pesar de que a los 18 años tuvo problemas de hígado, aseguró que siempre fueron más los problemas mentales los que tuvo que curar, por lo que siempre estuvo en terapia.

¿Estados Unidos puede hacer más por la paz y restituir al daño hecho a Japón con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki?

“Lo que hizo Estados Unidos es imperdonable”, afirmó, destacando que en la actualidad muchos países cuentan con armas nucleares, por lo que él no podrá descansar en paz hasta que eso no pare.

Reviva la entrevista completa con Jiro Hamasumi a continuación

