Perú concluye el escrutinio de elecciones; Fujimori y Sánchez van a segunda vuelta

El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta, para el 7 de junio, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori (Fuerza Popular) fue la candidata más votada con el 17,18 % de los votos válidos, al obtener 2.877.678 apoyos; mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) logró el 12,03 %, al recibir 2.015.114 sufragios; en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que quedó tercero con el 11,90 %, al sumar 1.993.904 votos.

Apenas 21.210 de votos dieron el segundo lugar a Sánchez sobre López Aliaga, que exige a las autoridades electorales no proclamar los resultados hasta que se atiendan sus reclamos, al denunciar -sin pruebas- un fraude en su contra, a partir de los grandes retrasos que se produjeron en la apertura de colegios en Lima, su principal feudo electoral.

La segunda vuelta determinará al presidente o presidenta que gobierne el país para el periodo 2026-2031,tras una década de inestabilidad que ha llevado a tener a ocho jefes de Estado en diez años.

Será una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentar a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que ha perdido en la segunda vuelta las tres últimas elecciones; y a Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien venció a Fujimori en 2021.

Estas elecciones fueron las de un mayor número de candidatos en la historia de Perú, al congregar a un total de 35 aspirantes presidenciales, en medio de una amplia desafección de la población peruana por su clase política.

Esto ha llevado a que los votos blancos y nulos supongan el 16,84 % de votos emitidos, al sumar 3.418.321, una cifra superior a la obtenida por cualquier otro candidato en la contienda.

El escrutinio ha sido uno de los más extensos, debido al ajustado margen para conocer al rival de Fujimori en la segunda vuelta, en una situación similar a la vivida en la segunda vuelta de las elecciones de 2016 y 2021, donde el vencedor se definió por poco más de 40.000 votos.

En estas semanas, los sesenta jurados electorales especiales establecidos a lo largo y ancho del país han tenido que revisar más de 5.000 actas impugnadas por distintas inconsistencias, lo que obligó a recontar votos en extensas audiencias públicas para dirimir todas las observaciones presentadas por los partidos.