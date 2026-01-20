Magangué, listo para vivir las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria 2026

La Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), en articulación con la Alcaldía de Magangué y la Diócesis, acompañará la realización de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, una de las celebraciones más representativas de la identidad espiritual, cultural y comunitaria del sur del departamento, que se desarrollará del 22 de enero al 4 de febrero de 2026.

Esta festividad, que convoca cada año a miles de feligreses, habitantes y visitantes, integra expresiones de fe, tradiciones religiosas, manifestaciones culturales y dinámicas comunitarias que fortalecen el tejido social y reafirman el valor del patrimonio inmaterial de Magangué y de Bolívar.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de esta celebración para el departamento: “Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria representan la memoria viva de Magangué y de todo el sur de Bolívar. Son una manifestación profunda de fe, identidad y tradición que nos une como pueblo y que merece ser preservada y fortalecida. Desde la Gobernación seguiremos respaldando estas expresiones que mantienen vivas nuestras raíces y promueven el encuentro comunitario”.

Por su parte, la directora de ICULTUR, Vaneza Daguer, resaltó el valor cultural y simbólico de esta celebración: “Esta fiesta es un ejemplo de cómo la fe, la cultura y la tradición dialogan de manera armónica en nuestros territorios. Desde ICULTUR acompañamos estas manifestaciones porque son fundamentales para la construcción de identidad, el fortalecimiento del patrimonio cultural y la dinamización social y cultural de los municipios”.

Entre los momentos más significativos de la programación se encuentran el Lucernario, que marcará el inicio de las celebraciones con una emotiva caravana nocturna por distintos barrios de Magangué, iluminando calles y hogares como símbolo de fe y esperanza; el desarrollo de la Novena en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, que durante varios días reunirá a la comunidad en rosarios de aurora, celebraciones eucarísticas y procesiones barriales; la Serenata a la Virgen, prevista para la noche del domingo 1 de febrero, como antesala espiritual a la festividad central; y la Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, el lunes 2 de febrero, que incluirá la bendición de las candelas y la solemne procesión principal por las calles del municipio.

A estos actos se suman las ferias gastronómicas, artesanales y de productos locales, así como las celebraciones litúrgicas y procesiones de cierre en distintos sectores de la ciudad, que consolidan esta festividad como un espacio de encuentro comunitario, tradición y devoción mariana.

Las actividades se extenderán hasta el miércoles 4 de febrero, con celebraciones eucarísticas, bautismos y procesiones en distintos barrios, reafirmando el carácter comunitario y participativo de esta festividad.

La Gobernación de Bolívar, ICULTUR, la Alcaldía de Magangué y la Diócesis de Magangué invitan a propios y visitantes a participar con respeto y devoción en estas fiestas, que no solo representan una expresión de fe, sino también un patrimonio cultural vivo que fortalece el sentido de pertenencia y orgullo de todo un territorio.