Investigación por el atentado a funcionarios del INPEC en Neiva avanza “a pasos agigantados”

Las autoridades en Neiva confirmaron avances importantes en la investigación por el atentado armado contra funcionarios del INPEC, ocurrido el martes 13 de enero de 2026, en la capital huilense y que dejó como víctima fatal a Ismael Rodríguez, un niño de 11 años e hijo del director de la cárcel en Rivera. Así lo informó en exclusiva para Caracol Radio Neiva el secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara, quien aseguró que el proceso investigativo avanza “a pasos agigantados” y con resultados alentadores, sin afectar la reserva judicial.

El funcionario explicó que desde el mismo momento en que se registraron los hechos, se activó una cápsula investigativa especial liderada por el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el alcalde de la ciudad, la directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Gobierno. En tiempo récord se recolectaron evidencias clave en tres puntos estratégicos de la ciudad, considerados fundamentales para el esclarecimiento del ataque.

Posteriormente, en un consejo extraordinario de seguridad, se dispuso la creación de un grupo de tareas especiales conformado por investigadores de alto perfil del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, unidades especializadas de la Sijín de la Policía Metropolitana y un equipo destacado de la DIJÍN enviado directamente desde Bogotá. A la fecha, según el secretario, se han recopilado imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos probatorios de alto valor, todos bajo estricta observancia del debido proceso para garantizar una investigación sólida y sin riesgos jurídicos.

Ducuara confirmó que actualmente existen tres líneas de investigación claramente definidas y activas, las cuales avanzan de manera progresiva. De forma paralela, se mantiene vigente una recompensa de hasta $50 millones , ofrecida por la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, para quienes, bajo absoluta reserva, suministren información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de este atentado que conmocionó no solo a la ciudad, sino al país.

Sobre el papel de los videos y los testimonios ciudadanos, el secretario reiteró que todas las pruebas son determinantes, siempre que su recolección respete las garantías procesales. Indicó que los investigadores trabajan 24 horas al día, siete días a la semana, y que el respaldo desde Bogotá ha sido clave para fortalecer el proceso. Incluso, señaló que gracias a la recompensa se ha recibido información “muy útil y muy valiosa” por parte de la comunidad.

La gravedad del caso se incrementó por la muerte del menor Samuel Rodríguez, hecho que las autoridades calificaron como un atentado cobarde. El secretario expresó el rechazo absoluto frente a este crimen y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas. Asimismo, informó que el subdirector del centro penitenciario, Coronel (r) Renato Solano, herido en el atentado, presenta una evolución positiva tras la cirugía practicada el fin de semana.

Finalmente, Ducuara confirmó que una de las líneas de investigación incluye amenazas previas denunciadas desde 2023 contra uno de los funcionarios atacados, información que hoy hace parte del proceso judicial. Frente a las medidas de protección, señaló que se activaron esquemas de emergencia por parte de la Policía Metropolitana y la UNP, aunque advirtió que los detalles no pueden hacerse públicos por razones de seguridad. El mensaje a la ciudadanía fue claro, las autoridades no han detenido su labor ni un solo minuto y mantienen el compromiso firme de esclarecer este crimen y devolver la tranquilidad a Neiva.