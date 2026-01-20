¿Hasta dónde puede bajar la gasolina? Quintero traslada propuesta al escenario electoral

Luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciara en 6AM W de Caracol Radio que el precio de la gasolina podría bajar cerca de 300 pesos el próximo mes, el debate se trasladó al escenario electoral, donde algunos de los aspirantes presidenciales han comenzado a plantear recortes más ambiciosos.

Entre los candidatos, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que una de sus propuestas será “dejar la gasolina a precio de patria para los que camellan: 12 mil pesos por galón”. La declaración se da en un momento en el que el Gobierno reconoce que el precio interno del combustible se encuentra por encima del valor internacional.

De acuerdo con lo mencionado por el Ministerio de Hacienda, la reducción de 300 pesos es viable luego de que se cerrara la brecha entre el precio interno y el internacional, tras el pago del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que alcanzó cerca de 70 billones de pesos, según cifras del Ejecutivo.

Durante los últimos tres años, el precio del galón de gasolina pasó de 9.180 pesos a más de 16.000 pesos como parte del ajuste fiscal para cubrir ese déficit, una deuda que se originó en gobiernos anteriores y se profundizó durante la pandemia.

¿Qué tan viable es la nueva propuesta de Daniel Quintero?

Una reducción gradual como la anunciada por el Gobierno se enmarca dentro de los ajustes técnicos actuales, mientras que propuestas más amplias, como llevar el galón a 12.000 pesos, implicarían redefinir el esquema de subsidios y el manejo del FEPC, en especial frente al ACPM.