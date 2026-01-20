Fueron capturados cuatro integrantes del Clan del Golfo en Bolívar

En un contundente operativo contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, logró la captura en flagrancia de cuatro personas por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos, presuntamente vinculados al GAO “Nicolás Antonio Urango Reyes”, de la estructura “Arístides Manuel Meza Páez”.

Durante la acción policial fueron incautados 72 cartuchos calibre 5.56, un estatuto disciplinario, 40 panfletos y un cuaderno con escritos alusivos a las Estructuras de Crimen Organizado (EGC), así como cuatro teléfonos celulares.

Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry Hurtado, de 26 años, alias “Marcos”, señalado como presunto cabecilla de zona con injerencia en el corregimiento de Punta Canoa. De acuerdo con las autoridades, este individuo registra antecedentes judiciales y una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego. Las otras personas capturadas fueron identificadas como Oswaldo Ernesto Pérez Méndez, Luis Alberto Chiquillo Gómez y Duveis Vanesa Echeverry.

“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses” dijo el Coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la policía de Bolívar.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.