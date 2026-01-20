Este viernes arranca el Festival del Frito y de la Caña de Azúcar del Sur en Parque Heredia

El evento se realizará en el parqueadero del centro comercial y abrirá sus puertas desde el viernes 23 de enero hasta el 1 de febrero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta nueva edición, el festival ofrecerá una amplia muestra de la gastronomía típica del Caribe colombiano, con clásicos imperdibles como arepas de huevo, buñuelos de frijol, empanadas de carne, carimañolas de queso y patacones, así como una variada oferta de fritos innovadores que incluyen arepas de huevo de camarón, chivo, carnero, chicharrón, entre muchas otras sorpresas culinarias.

Este evento se ha consolidado como un importante punto de encuentro para las familias cartageneras y los amantes de la comida tradicional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad gastronómica y cultural de la ciudad, al tiempo que impulsa el emprendimiento local y la economía popular.

La invitación está abierta para los residentes de Parque Heredia y zonas aledañas, así como para todos los cartageneros y visitantes que deseen disfrutar de una experiencia gastronómica auténtica, llena de sabor y tradición.

La cita es a partir del viernes 23 de enero en el centro comercial Parque Heredia, para vivir y saborear el Festival del Frito del Sur.