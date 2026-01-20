¿Cuáles son los alivios tributarios que trae el decreto de emergencia económica? Le contamos

En los últimos días se han generado varias contrariedades entre el gobierno y algunos gobernadores del país por la implementación del decreto de emergencia económica, este a su vez, ha generado algunos alivios económicos que explicamos a continuación.

¿Qué es el decreto de emergencia económica?

Una emergencia económica es una situación extraordinaria y crítica en la que la economía de un país sufre una perturbación grave que amenaza la estabilidad y el bienestar de la población.

Esta emergencia fue decretada por el presidente Gustavo Petro, argumentando una crisis fiscal “grave e inminente” tras el rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso, lo que dejó un déficit estimado de $16,3 billones para el presupuesto de 2026.

Para lograr esto, se han propuesto ajustes al IVA, por ejemplo, con el impuesto al patrimonio e impuestos a transacciones financieras como el 5 por mil, aumentos en impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco y algunos alivios económicos como la posibilidad de aplazar cuotas de créditos bancarios para sectores afectados por la crisis.

Con este decreto busca obtener recursos para financiar sectores como la salud, defensa y subsidios eléctricos, además de cumplir con el pago de la deuda pública.

La medida tiene una vigencia inicial de 30 días para la expedición de decretos, aunque las normas tributarias creadas podrían regir hasta el fin de la siguiente vigencia fiscal.

¿Cuáles son los beneficios tributarios del decreto de emergencia económica?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dio a conocer en sus redes sociales algunos de los beneficios tributarios que conlleva el decreto de emergencia económica:

¿Tiene cuentas pendientes con la DIAN en temas tributarios, aduaneros o cambiaros?

Hasta el 30 de abril puede realizar las siguientes acciones:

Reducir sanciones e intereses por omisión o corrección de declaraciones.

e intereses por omisión o corrección de declaraciones. Solicitar conciliaciones judiciales.

Normalizar su situación fiscal a través del Impuesto de Normalización Tributaria.

Otros beneficios:

Reducción del 15 % en sanciones y actualizaciones, e intereses moratorios con una tasa preferencial del 4,5 % efectivo anual.

y actualizaciones, e intereses moratorios con una tasa preferencial del 4,5 % efectivo anual. Intereses moratorios con una tasa del 4,5% efectivo anual, recuerde que la tasa vigente para quienes no se acogen al beneficio es del 22,36% efectivo anual.

¿A quiénes aplican los alivios tributarios del decreto de emergencia económica?

Estos alivios aplican para personas naturales y jurídicas con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en mora al 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo acceder a los alivios tributarios del decreto de emergencia económica?

Pague el 100% de la obligación antes del 31 de marzo de 2026

Se puede acerca a cualquiera de los 56 de contacto dispuestos por la DIAN en todo el para mayor asesoría.