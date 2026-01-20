Corpochivor prohíbe la quema controlada en varios municipios de Boyacá

Gran porcentaje de los incendios forestales ocurridos en 2025 en Boyacá fueron ocasionados por las llamadas quemas controladas/ Foto: Suministrada.

Tunja

La Corporación Autónoma de Chivor, Corpochivor, emitió una resolución que prohíbe las quemas controladas en los 25 municipios de Boyacá que hacen parte de su jurisdicción.

Esta medida aplica para quemas con fines agrícolas, pecuarios, forestales y cualquier otra actividad productiva.

“La corporación emitió la resolución 015 del 9 de enero de 2026 donde se prohíbe toda la actividad de quema controlada que incluye las quemas, por ejemplo, para incorporación y preparación del suelo en actividades agrícolas, pecuarias y o forestales, y otro tipo de actividades productivas. Digamos está basada en un análisis en un anexo técnico emitido por nuestro grupo de profesionales de la red hidroclimática de la corporación en conjunto con boletines que nos ha emitido el IDEAM desde el año pasado. Básicamente como lo mencioné prohíbe estas quemas controladas que a veces personas o de la jurisdicción de nuestra zona rural utilizan como estas prácticas de hacer diferentes tipos de actividades productivas”, señaló Laura Tatiana Lozano, subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución dará lugar al inicio de procesos administrativos ambientales de carácter sancionatorio, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024.

“Nosotros trabajamos bajo el amparo de la Ley 1333 de 2009 que es el que establece los procesos sancionatorios de carácter ambiental. Este acto administrativo fue compartido con todas las entidades territoriales, con la Policía Nacional de la jurisdicción, con Bomberos, con Defensa Civil, con todas estas entidades que nos ayudan a prevenir y mitigar alguno de los riesgos que se puedan presentar”, indicó Lozano.

La resolución estará vigente hasta que finalice la condición de “temporada seca o de menos lluvias” del presente año.