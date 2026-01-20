Continúan diálogos con la ANI por tarifa del peaje en San Luis de Gaceno

San Luis de Gaceno

Las conversaciones entre la comunidad de San Luis de Gaceno y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continúan con el objetivo de lograr una tarifa diferencial en el peaje que no afecte la economía del municipio, especialmente al sector ganadero.

El alcalde Nelson Garzón Chitiva explicó que el pasado lunes se llevó a cabo una reunión en la que participaron la ANI, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y delegados de la Gobernación de Boyacá, en el marco del proceso de transformación de conflictos.

“Se hizo una evaluación de la situación y de varios puntos importantes que se deben socializar con la comunidad, especialmente el tema de la tarifa diferencial para los vehículos de carga como volquetas y tractomulas, que hasta el momento no han recibido el descuento especial que se había acordado anteriormente”, señaló.

El mandatario indicó que ya existe una propuesta por parte de la ANI, la cual será presentada a la comunidad, pero insistió en que la concesión debe entender la realidad económica del municipio. “El renglón más importante de nuestra economía es la ganadería. El peaje queda prácticamente en la mitad del municipio y necesitamos una tarifa especial para este tipo de transporte, porque de lo contrario se verán afectados los productores”, afirmó.

También anunció que en los próximos días se realizará una nueva reunión para intentar cerrar este punto. “Queremos que la comunidad tenga tranquilidad y que los precios de la leche, la carne y la venta de animales no se vean afectados. No es justo que al final ese incremento lo terminen pagando los propios ganaderos y campesinos”, agregó.

Sobre el ambiente entre las partes, el mandatario reconoció que ha habido diferencias, pero aseguró que el objetivo es llegar a un consenso. “No nos podemos pasar toda la vida en manifestaciones. Hay que llegar a un acuerdo en el que nadie salga perjudicado”, dijo.

Actualmente, la comunidad mantiene una manifestación pacífica en el peaje, impidiendo el cobro mientras avanzan las negociaciones. “Estamos trabajando para que nadie salga perdiendo. La comunidad no debe verse afectada, pero tampoco se trata de perjudicar a la empresa privada, que tiene un contrato que debe cumplirse”, concluyó.