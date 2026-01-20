Conductor implicado en accidente mortal de Marinilla aceptó cargos

Imagen de referencia de carreteras en Colombia. / EGT

Antioquia

Avanza el proceso judicial contra el conductor involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del sector Feria Ganadera, en jurisdicción de Marinilla, donde dos personas que caminaban por el sector perdieron la vida.

Según informó el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, tras las audiencias preliminares la Fiscalía General de la Nación imputó al responsable por el delito de homicidio culposo.

El conductor aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Sobre este lamentable hecho que enluta a nuestro municipio, la Fiscalía nos informa que, luego de las audiencias, el conductor fue imputado, aceptó los cargos y quedó con medida de aseguramiento carcelaria.

En los próximos días se definirá su condena definitiva”, señaló el mandatario local.

El siniestro se registró el pasado 18 de enero, cuando un vehículo particular atropelló a dos peatones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, la hipótesis preliminar apunta a una pérdida de control del automotor y el conductor habría estado en aparente estado de embriaguez.

El caso continúa en manos de la Fiscalía Seccional de Marinilla, mientras la administración municipal reiteró su llamado a la responsabilidad vial y al respeto por la vida en las vías del municipio y del departamento.